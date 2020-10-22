В мэрии хотят отдать помещения стадиона «Авангард» ФК «Сумы»

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Авангард и дети...
История об изъятии помещений стадиона «Авангард», которыми сейчас пользуются 3 ДЮСШ в пользу взрослого футбольного клуба «Сумы» имеет свое продолжение.
Несмотря на обещания властей не забирать у детей раздевалки и душевые на стадионе, завтра данный вопрос выносить на рассмотрение сессии городского совета.
Все. как всегда. На камеры говорим одно, а сами делаем все что хочется», - написал он.
Речь идет о помещениях площадью 232 кв. м.
Напомним: на сессию, которая не состоялась 30 апреля из-за подозрения на коронавирус у мэра Сум Александра Лысенко выносился проект решении о передаче всего стадиона ФК «Сумы». Тогда от этой идеи отказались, теперь вторая попытка…
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