В мэрии хотят отдать помещения стадиона «Авангард» ФК «Сумы» На сессию Сумского горсовета выносится проект решения «О передаче имущества коммунальной собственности Сумской городской территориальной громады, расположенного на стадионе «Авангард», от Городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Сумского городского совета в хозяйственное ведение коммунальному предприятию «Футбольный клуб «Сумы» Сумского городского совета».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Авангард и дети...

История об изъятии помещений стадиона «Авангард», которыми сейчас пользуются 3 ДЮСШ в пользу взрослого футбольного клуба «Сумы» имеет свое продолжение.

Несмотря на обещания властей не забирать у детей раздевалки и душевые на стадионе, завтра данный вопрос выносить на рассмотрение сессии городского совета.

Все. как всегда. На камеры говорим одно, а сами делаем все что хочется», - написал он.

Речь идет о помещениях площадью 232 кв. м.

Напомним: на сессию, которая не состоялась 30 апреля из-за подозрения на коронавирус у мэра Сум Александра Лысенко выносился проект решении о передаче всего стадиона ФК «Сумы». Тогда от этой идеи отказались, теперь вторая попытка…