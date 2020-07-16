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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45248

На Сумщине могут выпустить подозреваемых в разбойном нападении из-за промедления суда

Прокуратура обращает внимание суда на промедление, из-за которого обвиняемые в тяжких преступлениях могут быть освобождены из-под стражи.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 30 апреля направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые напали на семью предпринимателей в г. Кролевец. Поскольку в Кролевецком районном суде все судьи участвовали в указанном уголовном производстве в ходе досудебного следствия, они не могут слушать дело по существу. Однако в настоящее время обвинительный акт не направлен в Сумской апелляционный суд для определения подсудности. При этом промедление может привести к тому, что обвиняемым не будут продлены меры пресечения, поэтому они будут освобождены из-под стражи.

Речь идет событии, которое произошло в г. Кролевец 24 октября 2020 года. Тогда двое мужчин в форменной одежде полицейских, угрожая хозяину квартиры и его жене ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другого хозяин квартиры задержал. 30 октября 2020 года в Харькове задержали беглеца. У пострадавшего сломана челюсть, ранения головы резиновой пулей - в общем 42 раны, у потерпевшей откушен палец на руке и 27 повреждений.

В настоящее время обвиняемые в СИЗО. Действия одного квалифицировано как законченное покушение на умышленное убийство и присвоение властных полномочий с использованием форменной одежды (ч. 2 ст. 15 п / п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187 и ч. 2 ст. 353 УК Украины). Другой будет отвечать за совершение разбойного нападения в форменной одежде (ч. 3 ст. 187 и ч. 2 ст. 353 УК Украины).

Право Разбойное нападение
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