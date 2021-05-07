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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:10358

В Белополье бабушка ударила полицейского

Злоумышленница, которая нанесла телесные повреждения полицейскому, предстанет перед судом.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) днем, осуществляя патрулирование населенного пункта, на одной из улиц Белополья заметили автомобиль ВАЗ-2105, который стоял по центру проезжей части с включенными аварийными огнями.

Планируя выяснить, что же произошло, и предложить помощь, автомобиль полиции остановился неподалеку. Подойдя к ВАЗу, полицейские увидели, что за ее рулем находится подросток, которому на вид лет пятнадцать, и несколько пассажиров в салоне. На вопрос полицейских, почему несовершеннолетний управляет автомобилем, в его защиту, сразу же стали взрослые пассажиры. Женщины и мужчины, вышли из машины, все время пытались отвлечь внимание правоохранителей от несовершеннолетнего водителя, вели себя агрессивно, оскорбляли и дергали за одежду. А старшая, 56-летняя женщина, как оказалось потом, бабушка водителя, еще и ударила кулаком.

Под шумок, пятнадцатилетний водитель с места происшествия скрылся, а полицейскому, чтобы успокоить его взрослых «защитников», которых собралось не менее восьми человек, пришлось применить спецсредства.

Следователи квалифицировали действия женщины по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок до пяти лет. Лица всех остальных фигурантов конфликта полицией установлены, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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