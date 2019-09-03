В Ахтырке рисуют мурал с героями фильма «Один дома» В Ахтырке станет меньше на одну серую стену.

Новый мурал от Игоря Шевченко вскоре украсит стену СОШ №1. Тема мурала связана с любимым фильмом многих «Один дома». Уже можно узнать лицо Кевина Маккалистера (актер - юный Маколей Калкин). Игорь Шевченко создал уже несколько десятков муралов. Одна из его работ украшает стену краеведческого музея и написана по мотивам картины Ван Гога «Лунная ночь», пишет передает okhtyrka.net.