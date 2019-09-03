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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке рисуют мурал с героями фильма «Один дома»

В Ахтырке станет меньше на одну серую стену.

Новый мурал от Игоря Шевченко вскоре украсит стену СОШ №1. Тема мурала связана с любимым фильмом многих «Один дома». Уже можно узнать лицо Кевина Маккалистера (актер - юный Маколей Калкин).

Игорь Шевченко создал уже несколько десятков муралов. Одна из его работ украшает стену краеведческого музея и написана по мотивам картины Ван Гога «Лунная ночь», пишет передает okhtyrka.net.

Досуг Мурал
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