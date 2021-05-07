На Сумщину доставили вакцину для повторной прививки

Как сообщила на брифинге заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, 14 мая в область поступило 1170 доз вакцины Comirnaty для прививки второй дозой.
Что касается вакцины Coronavac, то ее поступило 2280 доз для прививки 1140 человек двумя дозами. Прививать этой вакциной будут маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают. Также этой вакцинируют будут прививать учителей, задействованных в проведении внешнего независимого оценивания.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета....
За 16 мая в Сумской области вакцинировали только второй дозой....
За среду в Сумской области сделано 400 прививок от COVID-19....
Об этом во время совещания по подведению итогов работы по преодолению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на...
Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов....