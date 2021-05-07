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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:17174

На Сумщину доставили вакцину для повторной прививки

В Сумскую область доставили 1170 доз вакцины Comirnaty и 2280 доз вакцины Coronavac для повторной прививки.

Как сообщила на брифинге заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, 14 мая в область поступило 1170 доз вакцины Comirnaty для прививки второй дозой.

Что касается вакцины Coronavac, то ее поступило 2280 доз для прививки 1140 человек двумя дозами. Прививать этой вакциной будут маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают. Также этой вакцинируют будут прививать учителей, задействованных в проведении внешнего независимого оценивания.

Общество Вакцинация
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