Бывший гендиректор «Сумского НПО» Владимир Лукьяненко игнорирует повестки следователя По ходатайству следователя, согласованному с прокурором, решением суда от 18 мая 2021 года к бывшему директору акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» применен привод для допроса в статусе подозреваемого.

Основанием для обращения в суд послужила систематическая неявка подозреваемого в орган досудебного следствия для допроса без уважительных причин.

Напоминаем, что Сумской областной прокуратурой 7 мая 2021 года сообщено о подозрении бывшему генеральному директору по факту невыполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 и ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем и при соучастии служащего предприятия допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу приближенного лица нежилого помещения гостиницы, принадлежавший объединению. Несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено только 52 тыс. грн в качестве взыскания задолженности по выплате заработной платы одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.