На Сумщине ликвидировали пожар в жилом секторе 17 мая в 21:54 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Полозова в с. Первомайское на Глуховщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела охваченную пламенем кровлю сарая. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 19-й государственной пожарно-спасательной части и 38-го пожарно-спасательного поста, а также местную пожарную команду с. Береза и 1 приспособленную технику местного агропредприятия.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено хозяйственную постройку по всей площади, сельскохозяйственный инструмент. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на кровлю расположенного в 2-х метрах жилого дома и повредил 3 пластиковых окна, холодильник, диван и вещи домашнего обихода. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 22:56 возгорание локализовали, а в 00:52 - потратив на тушение почти 25 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Береза и 1 единица приспособленной техники и 1 работник местного агропредприятия.