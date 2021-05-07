Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51246

В Шостке авто не разминулось с электроопорой

Сегодня, 18 мая, около 6 часов утра перед мостом на Галенковском озере в Шостке произошло ДТП.

«Ланос» влетел в электроопору. Известно, что во время движения у авто спустило правое колесо. Ее занесло на обочину, и водитель не смог справиться с управлением.

В результате столкновения сильно помяло перед машины. Водитель, местный житель, получил легкие телесные повреждения. На место аварии вызвали «скорую». Медики оказали мужчине необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Пассажиров в автомобиле не было, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо
Вчера 12:23

У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо

Четверо людей травмовані внаслідок ДТП на проспекті Михайла Лушпи....

Пара сумских студентов погибла в Турции, еще двое - в больнице (обновлено)
Вчера 11:41

Пара сумских студентов погибла в Турции, еще двое - в больнице (обновлено)

На выходных в Турции погибли студенты СумГУ....

На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда
15.05.2021 11:45

На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда

Происшествие произошло 14 мая, около 21.00, на автодороге между селами Бочечки и Казацкое Конотопского района....

В Сумах сбили мотоциклиста
13.05.2021 15:32

В Сумах сбили мотоциклиста

12 мая, около 15.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Привокзальной....

В результате ДТП на улице Героев Сумщины травмирован велосипедист (видео)
12.05.2021 09:07

В результате ДТП на улице Героев Сумщины травмирован велосипедист (видео)

Сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины патрульные получили около 10:30 9 мая....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
Сегодня 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
Вчера 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
Вчера 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.