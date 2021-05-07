В Шостке авто не разминулось с электроопорой Сегодня, 18 мая, около 6 часов утра перед мостом на Галенковском озере в Шостке произошло ДТП.

«Ланос» влетел в электроопору. Известно, что во время движения у авто спустило правое колесо. Ее занесло на обочину, и водитель не смог справиться с управлением.

В результате столкновения сильно помяло перед машины. Водитель, местный житель, получил легкие телесные повреждения. На место аварии вызвали «скорую». Медики оказали мужчине необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Пассажиров в автомобиле не было, пишет Шостка.инфо.