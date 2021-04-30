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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине на территории собора произошел пожар

17 мая на территории Святодуховского собора в Ромнах сгорела хозяйственная постройка.

Об этом сообщают в 14-й ГПСЧ г. Ромны. Согласно заключению пожарных, огонь повредил стены на площади 10 кв. м. Возгорание потушили меньше, чем за 20 минут, сообщает Ромны24.

Общество Пожар
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