На Сумщине на территории собора произошел пожар

Об этом сообщают в 14-й ГПСЧ г. Ромны. Согласно заключению пожарных, огонь повредил стены на площади 10 кв. м. Возгорание потушили меньше, чем за 20 минут, сообщает Ромны24.
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