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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине на кладбище нашли снаряд

17 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 82-мм. минометной мины и противотанковой мины ТМ-35.

Опасные находки ранее обнаружили в с. Пушкаревка Сумского района и с. Солнечное что на Ахтырщине.

В этот же день, в 8:29, в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предмета. похожего на боеприпас, в лесу неподалеку с. Котовка, что на Путивльщине. Им оказалась 82-мм. минометная мина. Опасная находка находилась на расстоянии до 1 км от жилых домов.

В 15:00 в реке Псел на глубине 1,5 м в с. Мирополье, что на Краснопольщине, граждане обнаружили 120-мм. минометную мину. Устаревший боеприпас находился на расстоянии до 1 км от жилых домов.

В 15:35 в лесу возле с. Перекоповка Роменского района местными жителями было обнаружено два артиллерийских снаряда калибром 45 мм и 152 мм. «Отголоски» войны находились на расстоянии до 600 м от жилых домов.

В 15:45 на кладбище с. Великий лес на Липоводолинщине обнаружили 76-мм. артснаряд. Устаревший боеприпас времен прошлых войн находился на расстоянии до 500 м от жилых домов.

После этого в 15:50 в поле с. Заречное, что на Тростянетчине, на расстоянии до 300 м от жилых домов, местные жители обнаружили 82-мм. минометную мину, времен войны.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности нужно сообщить окружающим и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».

Право Устаревшие боеприпасы
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