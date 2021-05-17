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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские теннисисты проиграли чемпиону

17 мая в Сумах команда МСК «Теннисная академия» принимала чемпиона клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге киевскую «Фортуну».

Игра в рамках финальной части за 1-6 места прошла спортзале Центра ПТО и завершилась победой столичных спортсменов 0:3.

Павел Скок - Богдан Синкевич 1:3 (-9,11,-9,-3)

Богдан Когут - Антон Лимонов 2:3 (8,-4,-8,12,-8)

Валерий Мельник - Виктор Ефимов 1:3 (-3,10,-8,-10)

После 9 игр в финальной части у сумчан 54 очка и второе место. У «Фортуны» - 64. Эти команды уже оформили себе серебряные и золотые медали чемпионата. На «бронзу» еще претендуют черниговская «Пасс-авто» и полтавская «ТТ ТЕАМ», у которых по 48 очков.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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