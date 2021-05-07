В Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену 22 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров и этап Кубка Украины по стронгмену.

Соревнования пройдут на парковке ТРЦ «Мануфактура». Начало в 12.00. Турнир пройдет со всеми карантинными ограничениями, предусмотренными Минздравом. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Украины. Пройдут мастер-классы, конкурсно-развлекательная программа, розыгрыш подарков и турнир по… поеданию бургеров. Специальный гость – самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк.