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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:18250

В Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену

22 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров и этап Кубка Украины по стронгмену.

Соревнования пройдут на парковке ТРЦ «Мануфактура». Начало в 12.00. Турнир пройдет со всеми карантинными ограничениями, предусмотренными Минздравом.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Украины. Пройдут мастер-классы, конкурсно-развлекательная программа, розыгрыш подарков и турнир по… поеданию бургеров.

Специальный гость – самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк.

Спорт Анонс Стронгмен
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Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
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12.00; 19.20
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Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
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17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
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15.20
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