В Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену

Соревнования пройдут на парковке ТРЦ «Мануфактура». Начало в 12.00. Турнир пройдет со всеми карантинными ограничениями, предусмотренными Минздравом.
В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Украины. Пройдут мастер-классы, конкурсно-развлекательная программа, розыгрыш подарков и турнир по… поеданию бургеров.
Специальный гость – самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк.
Умінням малювати не здивуєш нікого. А як щодо малювання світлом? Уявляєте, як це круто!...
Сегодня, 16 мая, в Сумах пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
15 та 16 травня о 18:00 у Сумському національному театрі ім. М.С. Щепкніа – прем’єра вистави “Чудернацькі пригоди Бурсака”. Це...
В воскресенье, 16 мая, в Сумах пройдут соревнования Duathlon 27.5....
У відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки експонується виставка «КОЛИ ІШЛИ В КВІТКАХ», присвячена традиційним весільним головним уборам наречених Сумщини ХХ...