На Сумщине поймали серийного вора

Следователями полиции установлено, что ранее судимый 59-летний житель поселка Знобь-Новгородское Шосткинского района пользовался любой возможностью для совершения краж. Жертвами преступлений становились преимущественно его же знакомые, к которым он заходил в гости, а покидая жилье - незаметно прихватывал понравившиеся вещи.
Так, у 44-летнего односельчанина злоумышленник украл металлический сосуд, который сразу продал, а деньги потратил на спиртное. У другого, 25-летнего мужчины, украл со двора велосипед, который тоже продал. А еще одного жителя поселка отблагодарил за гостеприимство, похитив с его двора изделия из металла.
В полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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