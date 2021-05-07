На Сумщине дали 11 лет за убийство из ревности Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 53-летнего мужчины, который лишил жизни знакомого и ударил ножом сожительницу.

Событие произошло в г. Конотоп 15 сентября 2020 года. После совместного употребления алкоголя сожительница обвиняемого уединилась в спальне вместе с их знакомым. На почве ревности мужчина взял на кухне нож, которым четыре раза ударил знакомого, после чего нанес один удар сожительнице. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, женщина отделалась легкими повреждениями.

По приговору суда 17 мая обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины и приговорен к 11 годам лишения свободы.