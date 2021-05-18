Уже больше тысячи жителей Сумщины привились повторно от COVID-19 Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, на сегодня в области привилось всего 30232 человека, из них 1022 яеловека получили две дозы вакцины.

Из общего числа привитых вакциной Covishield вакцинировалось 14636 человека, вакциной Comirnaty (Pfizer) - 3228 жителей области, в том числе: 2346 пациентов одной дозой (1118 пациентов и 620 работников интернатных заведений / домов престарелых; 584 служащих Пограничной службы и ГСЧС, 24 медицинских работника остаточными дозами; 882 пациента - второй дозой (пациенты интернатных учреждений / домов престарелых).

Вакциной AstraZeneca привилось 10200 человек. Прививки вакциной Coronavac получили 2168 жителей области, в том числе 140 человек - двумя дозами (198 прививок маломобильных лиц, 65 сиделок, 1101 работника Национальной полиции и военнослужащих, 788 преподавателей, вовлеченных во ВНО).