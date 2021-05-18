За выходные сумские патрульные выезжали на 9 ДТП

При этом копы выезжали на 9 ДТП (1 ДТП с пострадавшими, в котором травмированы 4 человека, 4 ДТП с материальным ущербом, в 4 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили 90 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 1 за управление в состоянии опьянения). Составили 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Обнаружили 3-х человек в розыске. Обнаружили прицеп транспортного средства в розыске. Обнаружили водительское удостоверение с признаками подделки.
29 апреля, около 5 часов утра, патрулируя Покровскую площадь, экипаж патрульных стал очевидцами драки в сквере имени Харитоненко....
На линию 102 позвонила встревоженная женщина, которая сильно волновалась за своего мужа. Заявительница рассказала, что он, придя домой, довольно странно...
На водителя, который едва не въехал в патрульный автомобиль, составили админпротокол....
Транспортное средство сумские патрульные обнаружили на улице Белопольское шоссе....
По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел в одной из многоэтажек на улице Харьковской....