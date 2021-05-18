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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:24127

За выходные сумские патрульные выезжали на 9 ДТП

В течение выходных (15-16 мая) патрульные проработали 400 сообщений.

При этом копы выезжали на 9 ДТП (1 ДТП с пострадавшими, в котором травмированы 4 человека, 4 ДТП с материальным ущербом, в 4 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили 90 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 1 за управление в состоянии опьянения). Составили 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Обнаружили 3-х человек в розыске. Обнаружили прицеп транспортного средства в розыске. Обнаружили водительское удостоверение с признаками подделки.

Право Патрульная полиция
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