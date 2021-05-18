На Сумщине 75 671 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 18 мая в Сумской области 75671 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 113 человек (Белопольский район - 15, Бурынский район - 2, Глуховский район - 2, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 5, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 11, Ромны - 1, Роменский район - 3, Сумы - 37, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 15, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1239 летальных случая, из них за минувшие сутки - 11 (Белопольский район - 1, Конотоп - 2, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Роменский район - 1, Сумы - 3, Сумской район - 1, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 70 859 человек, из них за минувшие сутки - 357 (Белопольский район - 15, Бурынский район - 8, Глухов - 3, Глуховский район - 5, Конотоп - 50, Конотопский район - 8, Краснопольский район - 8, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 7, Ромны - 9, Роменский район - 10, Сумы - 186, Сумской район – 28, Шостка - 10, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 1).