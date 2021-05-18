Ситуация с коронавирусом в Украине 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года.

В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 999 человек; выписаны из больниц - 606 человек; летальных случаев - 285; выздоровели - 17751 человек; осуществлено тестирований за сутки - 61110 (в частности методом ПЦР - 30693, методом ИФА - 13378), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17039.

За все время пандемии в Украине заболело - 2160095 человек; выздоровели - 1882344 человека; летальных исходов - 48 469; проведения ПЦР-тестов - 9882447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 425 случаев;

- Винницкая область - 44 случая;

- Волынская область - 135 случаев;

- Днепропетровская область - 220 случаев;

- Донецкая область - 428 случаев;

- Житомирская область - 30 случаев;

- Закарпатская область - 58 случаев;

- Запорожская область - 265 случаев;

- Ивано-Франковская область - 73 случая;

- Киевская область - 229 случаев;

- Кировоградская область - 40 случаев;

- Луганская область - 111 случаев;

- Львовская область - 118 случаев;

- Николаевская область - 186 случаев;

- Одесская область - 148 случаев;

- Полтавская область - 275 случаев;

- Ровенская область - 425 случаев;

- Сумская область - 113 случаев;

- Тернопольская область - 65 случаев;

- Харьковская область - 259 случаев;

- Херсонская область - 28 случаев;

- Хмельницкая область - 103 случая;

- Черкасская область - 180 случаев;

- Черновицкая область - 74 случая;

- Черниговская область - 63 случая.