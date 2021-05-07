На Сумщине еще 113 случаев заболевания коронавирусом: 11 летальных

За понедельник добавилось 113 случаев. Выздоровело 357 человек, - всего 70 859. Процент выздоровления – 93,6%. Умерло 11 пациентов, - всего 1239. Процент смертности – 1,6%.
Лечатся 3573.
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