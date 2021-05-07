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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32700

На Сумщине еще 113 случаев заболевания коронавирусом: 11 летальных

На утро 18 мая в Сумской области подтверждено 75 671 случай заболевания COVID-19.

За понедельник добавилось 113 случаев. Выздоровело 357 человек, - всего 70 859. Процент выздоровления – 93,6%. Умерло 11 пациентов, - всего 1239. Процент смертности – 1,6%.

Лечатся 3573.

Общество Коронавирус
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Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
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12.00; 19.20
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15.20
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Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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