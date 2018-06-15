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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20185

Сумчан предупреждают о грозе

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Днем 18 мая по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, местами: по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Общество Гроза
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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