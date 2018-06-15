Сумчан предупреждают о грозе

Днем 18 мая по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, местами: по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 апреля по г. Сумы и области в течение суток ожидаются грозы, местами во...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает сумчанам правила безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечься от удара...
В в четверг, 14 июня, вечером во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину....