Борьба за «золото» Экстра-лиги продолжается: сумчане в деле Продолжается финальная серия чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

17 мая ивано-франковский «Ураган» сумчанина Артема Фаренюка принимал в третьей игры серии до трех побед херсонский «Продэксим» воспитанника сумского футзала Николая Белоцерковца, который, правда, из-за травмы пропускал уже второй матч серии.

В стартовые минуты лучше себя проявили хозяева паркета - Лебедь дважды оказывался в центре событий, и в первом эпизоде спас Бакинский, а во втором дальний удар от универсала «драконов» прошел над девяткой ворот херсонцев. Франковцы продолжали создавать напряжение у ворот «мельников» - Лебедь снова пробил рядом со штангой, Онуфрак свой ближний бой голкиперу проиграл, Абакшин после прострела Радевича попал в штангу. Под конец тайма неплохие шансы для того, чтобы открыть счет голам в матче потерял Лебедь, удар которого попал в каркас ворот. Впрочем, несмотря на игровое преимущество на площадке первыми отличиться удалось гостям. На последних секундах встречи Зварыч точно завершил розыгрыш углового - 0:1.

Второй тайм лучше начали «мельники» и уже Колтко пришлось показывать свое мастерство после выстрелов Даниэля Розы и Клаудиньо. «Драконы» ответили ударами нашего Фаренюка, который из выгодной позиции попал в голкипера, Шеремета, с дальней дистанции пробившего над воротами, а Абакшин дважды угрожал воротам мельников, но отличиться никак не удавалось. Все же на 32-й минуте поединка хозяева достигли своего. Масевич оказался в нужное время и в нужном месте, с лету завершив розыгрыш франковцев - 1:1. После забитого мяча «драконы» по-спортивному разозлились и продолжали давить на ворота соперников. Фаренюк попал в штангу, Лебедь снова проверил бдительность голкипера. Финальная сирена зафиксировала ничью 1:1, поэтому соперникам пришлось определить сильнейшего в экстра-тайме.

В первой части хозяевам удалось выйти вперед. Онуфрак завершил быструю контратаку «Урагана» и заставил неистовствовать зрителей на трибунах Манежа КФО - 2:1! «Мельники» ответили ударами Рониньо, Даниэля Розы и Корсуна - во всех трех случаях надежно сыграл Кардаш. Второй тайм начался с гола гостей. Волянюк с «энной» попытки смог-таки затолкать «круглого» в ворота - 2:2. К середине второй половины дополнительного времени обе команды «насобирали» по пять фолов, а роковым можно назвать нарушение Микитюка на Даниэле Розе, которое искусно «дорисовал» бразилец, и гости получили право исполнить десятиметровый удар. Наказание с отметки выполнил Зварыч - 2:3. Сразу «Ураган» перешел на игру с пятым полевым и Фаренюк с убойной позиции пробил мимо ворот. Развязка в матче наступила на последней минуте встречи, когда Сорокин установил окончательные 2:4 в пользу «Продексима».

Таким образом, счет в финальной серии до трех побед стал 2: 1 в пользу «Урагана». Уже сегодня, 18 мая, команды сыграют четвертый поединок на площадке Манежа КФС.

«Ураган» Ивано-Франковск - «Продексим» Херсон - 1:1 (0:1), д. в. - 1:3 (1:

Голы: Масевич (32), Онуфрак (42) - Зварыч (20, 48, дабл-пенальти), Волянюк (47), Д. Сорокин (50)

«Ураган»: Колток (Кардаш, 43) - Лебедь, Шеремета, Радевич, Абакшин - Масевич, Микитюк (к), Фаренюк, Онуфрак - Швед, Коробка, Коваль - Левандовский (в). Главный тренер Максим Павленко.

«Продэксим»: Бакинский (в) - Даниэль Роза, Корсун, Рониньо, Клаудиньо - Д. Сорокин, Зварыч, Волянюк, Скорый - С. Моспан, Маевский, Бессалов - Заяц (в). Главный тренер Андре Броканелло.