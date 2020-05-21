У Сумах пройде фотоконкурс вишиванок

Якщо Ви бережете традиції рідного народу, маєте красиву вишиванку, любите фотографуватися, Вам 14-35 років – цей Конкурс саме для Вас!
Умови‼
До 23 травня 2021 року (включно) потрібно:
- опублікувати власне фото у вишиванці в мережі Facebook.
- відмітити сторінку Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, підписавши фото «Беру участь у фотоконкурсі».
- надіслати фото на пошту відділу - molod_sport@ukr.net , вказавши ПІП учасника та контактний номер телефону.
- проживати на території Сумської ТГ
24 травня (понеділок) на сторінці відділу в Facebook ми опублікуємо фотоальбом всіх учасників Конкурсу.
Переможець визначиться за найбільшою кількістю «лайків» в цьому фотоальбомі.
Перші 3 учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми та іншими подарунками від Магазин Compservice , ТЦ MOST, Агенція промоції «Суми», «Відвідайте Суми», «Бренд міста Суми».
Підсумки конкурсу будуть опубліковані 26 травня 2021 року на сторінці відділу.
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