В центре Сум подрезали мужчину В результате конфликта под универмагом «Киев» сегодня ночью мужчина получил ножевое ранение.

Как сообщили в пресс службы патрульной полиции Сумской области, около полуночи поступило сообщение о том, что в результате драки мужчина получил ранение и нуждается в помощи.

На место происшествия прибыли патрульные, которые вызвали следственно-оперативную группу. По данным Sumy.Today, в конфликте участвовали несколько десятков человек. Как сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, пострадавший получил резаную рану правого предплечья. С места происшествия потерпевшего «скорая» госпитализировала в больницу.