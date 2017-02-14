В центре Сум подрезали мужчину

Как сообщили в пресс службы патрульной полиции Сумской области, около полуночи поступило сообщение о том, что в результате драки мужчина получил ранение и нуждается в помощи.
На место происшествия прибыли патрульные, которые вызвали следственно-оперативную группу. По данным Sumy.Today, в конфликте участвовали несколько десятков человек. Как сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, пострадавший получил резаную рану правого предплечья. С места происшествия потерпевшего «скорая» госпитализировала в больницу.
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