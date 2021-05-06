У Конотопі збили 5-річного хлопчика Конотопські поліцейські з’ясовують обставини ДТП у якій травмувалася дитина

Подія сталася сьогодні, близько 17 години, на одній із прибудинкових вулиць міста Конотоп.

Як попередньо встановили працівники поліції, 56-річний водій, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Tiguan, допустив наїзд на 5-річного пішохода. У результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області