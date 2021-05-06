У Конотопі збили 5-річного хлопчика

Подія сталася сьогодні, близько 17 години, на одній із прибудинкових вулиць міста Конотоп.
Як попередньо встановили працівники поліції, 56-річний водій, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Tiguan, допустив наїзд на 5-річного пішохода. У результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської області