Патрульные Сум вместе со спасателями предотвратили самоубийство (видео)

Инспекторы увидели мужчину, который стоял на перилах балкона 7-го этажа. Именно он и позвонил на линию 102 и сообщил о своем намерении совершить самоубийство.
Один экипаж остался на улице и поддерживал разговор с заявителем. Другой пытался попасть по подъезду. Также патрульные вызвали спасателей и врачей.
"В такие моменты очень важно осторожно подбирать слова. Чтобы не спровоцировать и не навредить. Здесь ты становишься и психологом, и другом, и даже сестрой ", - вспоминает тот вызов заместитель командира 4-й роты Анна Лемешко, которая и вела переговоры с мужчиной.
Гражданин поддерживал разговор с патрульной, рассказал ей о своих проблемах, причины такого решения. А инспектор внимательно слушала и постепенно отговаривала мужчину от необдуманного поступка.
20 минут патрульные поддерживали разговор и в конце убедили его подпустить к себе спасателей. С помощью специальной лестницы работник ГСЧС поднялся к гражданину и снял его с балкона. Далее мужчину передали медикам, которые его осмотрели и отправили в больницу.
Жизнь - это есть бесценный дар. И никакие проблемы или проблемы не стоят того, чтобы его обрывать - вот такой вывод сделал для себя человек в ту ночь.
Спасибо патрульным и спасателей за слаженность действий, профессионализм, спасенную жизнь, сообщает прес служба Патрульной полиции Сумской области.
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