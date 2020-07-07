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Патрульные Сум вместе со спасателями предотвратили самоубийство (видео)

Ночью экипаж патрульных получил сообщение о попытке самоубийства на улице Леваневского. Через мгновение полицейские были на месте происшествия.

Инспекторы увидели мужчину, который стоял на перилах балкона 7-го этажа. Именно он и позвонил на линию 102 и сообщил о своем намерении совершить самоубийство.

Один экипаж остался на улице и поддерживал разговор с заявителем. Другой пытался попасть по подъезду. Также патрульные вызвали спасателей и врачей.

"В такие моменты очень важно осторожно подбирать слова. Чтобы не спровоцировать и не навредить. Здесь ты становишься и психологом, и другом, и даже сестрой ", - вспоминает тот вызов заместитель командира 4-й роты Анна Лемешко, которая и вела переговоры с мужчиной.

Гражданин поддерживал разговор с патрульной, рассказал ей о своих проблемах, причины такого решения. А инспектор внимательно слушала и постепенно отговаривала мужчину от необдуманного поступка.

20 минут патрульные поддерживали разговор  и в конце убедили его подпустить к себе спасателей. С помощью специальной лестницы работник ГСЧС поднялся к гражданину и снял его с балкона. Далее мужчину передали медикам, которые его осмотрели и отправили в больницу.

Жизнь - это есть бесценный дар. И никакие проблемы или проблемы не стоят того, чтобы его обрывать - вот такой вывод сделал для себя человек в ту ночь.

Спасибо патрульным и спасателей за слаженность действий, профессионализм, спасенную жизнь, сообщает прес служба Патрульной полиции Сумской области. 

Право Спасатели
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