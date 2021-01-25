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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Обласний центр зайнятості має вакансії з зарплатою понад 15 тис. грн

Отримати високу зарплату - реально. Обласна служба зайнятості може запропонувати вакансії з зарплатою понад 15 тис. грн.

“В обласному центрі є вакансії  із заробітною платою понад 15 тисяч гривень. Навіть зараз, коли пандемія негативно вплинула на ринок праці, нам є що запропонувати. Розширюючи співпрацю з роботодавцями ми утримуємо статус  надійного партнера з працевлаштування”, - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. .

Станом на сьогодні в базі даних актуальних вакансій обласної служби зайнятості, а це реальна робота для інженерів, лікарів, менеджерів, машиністів, трактористів та інших фахівців  є вакансії із заробітною платою від 15 тисяч гривень у Сумах та області.

В Сумах можна знайти роботу з заробітною платою у 18 тис грн. головному механіку,  нагрівальнику металу (трубне виробництво);  інженеру з проектно-кошторисної роботи пропонують 19 тис 500 грн; лікар загальної практики-сімейний лікар матиме заробітну плату 20 тис грн., скільки ж пропонується і машиністу екскаватора; є вакансія головного інженера з заробітною платою у  25 тисяч гривень та 30 тисяч гривень на місяць може заробити геодезист.

За словами Володимира Підлісного, служба зайнятості веде облік найбільш популярних професій серед роботодавців і тих, які мають найвищий рівень заробітної плати.

Общество Володимир Підлісний
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