В аварии в Турции погибли двое сумских студентов, еще двое в больнице По информации турецкого издания "Hurriyet", автомобильная авария произошла в городе Денизли.

В автомобиле, который ехал из Анталии, ехали четверо украинцев. По данным издания, водитель не справился с управлением, машина перевернулась.

Студент СумГУ Александр Попов погиб на месте, его девушка Анастасия Пришко умерла в больнице. Двое других украинцев - девушка и парень - доставлены в больницу.

Глава студенческого совета при облгосадминистрации, бывший студректор СумГУ Никита Ковалевский подтвердил Суспільному, что травмированные - Владислав Зиркан и Анастасия Нестеренко, которые также учились в СумГУ.

Он также рассказал, что друзья погибших сумчан объявили о сборе средств для помощи родителям.