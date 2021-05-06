В аварии в Турции погибли двое сумских студентов, еще двое в больнице

В автомобиле, который ехал из Анталии, ехали четверо украинцев. По данным издания, водитель не справился с управлением, машина перевернулась.
Студент СумГУ Александр Попов погиб на месте, его девушка Анастасия Пришко умерла в больнице. Двое других украинцев - девушка и парень - доставлены в больницу.
Глава студенческого совета при облгосадминистрации, бывший студректор СумГУ Никита Ковалевский подтвердил Суспільному, что травмированные - Владислав Зиркан и Анастасия Нестеренко, которые также учились в СумГУ.
Он также рассказал, что друзья погибших сумчан объявили о сборе средств для помощи родителям.