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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53391

Завтра в Сумах будут избирать меру пресечения Лукьяненко-старшему

Суд будет избирать меру пресечения бывшему генеральному директору АО «Сумское НПО».

На 18 мая на 14.00 назначено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога бывшему генеральному директору АО «Сумское НПО» Владимиру Лукьяненко по факту невыполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем допустил незаконное отчуждение нежилого помещения гостиницы, принадлежавший объединению, по заниженной цене.

Право Владимир Лукьяненко
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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