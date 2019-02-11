Завтра в Сумах будут избирать меру пресечения Лукьяненко-старшему Суд будет избирать меру пресечения бывшему генеральному директору АО «Сумское НПО».

На 18 мая на 14.00 назначено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога бывшему генеральному директору АО «Сумское НПО» Владимиру Лукьяненко по факту невыполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем допустил незаконное отчуждение нежилого помещения гостиницы, принадлежавший объединению, по заниженной цене.