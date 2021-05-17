В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев (видео) 16 мая в 19:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на трех хозяев по ул. Исполкомовская в г. Конотоп.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, пожар обнаружила одна из жительниц дома, которая сразу сообщила о происшествии другим жильцам. Люди немедленно выбежали на улицу и пытались самостоятельно укротить пожар с помощью ведер с водой, при этом не сообщив о пожаре спасателям. Информация на линию «101» поступило от случайного прохожего в тот момент, когда пламя уже охватило помещение на значительной площади.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие и пол по всей площади, кровля на площади до 100 кв. м, двери, окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны к заправляли от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 1 км от очага горения.

В 20:40 возгорание локализовали, а в 23:12 - потратив на тушение почти 40 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 3 автомобиля и 6 работников добровольных пожарных команд местных предприятий и 1 автомобиль и 2 работника от воинской части.