Сумчанка отличилась на гимназиаде по плаванью

Участие в соревнованиях принимали 20 областей. Сумская область в общекомандном зачете заняла 8-е место с результатом 878 очков.
В личных соревнованиях III место в дисциплинах «свободный стиль» на дистанции 50 м и «баттерфляй» на 100 м добыла Дарья Василенко, ученица Сумской специализированной школы I-III ступеней № 7 им. Максима Савченко.
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