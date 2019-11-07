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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка отличилась на гимназиаде по плаванью

11-14 мая в Каменском Днепропетровской области на базе бассейна «Ми Комп» состоялась III летняя Гимназиаде Украины по плаванию.

Участие в соревнованиях принимали 20 областей. Сумская область в общекомандном зачете заняла 8-е место с результатом 878 очков.

В личных соревнованиях III место в дисциплинах «свободный стиль» на дистанции 50 м и «баттерфляй» на 100 м добыла Дарья Василенко, ученица Сумской специализированной школы I-III ступеней № 7 им. Максима Савченко.

Спорт Плавание
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