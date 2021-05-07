Сумські викладачі – переможці міжнародних конкурсів Викладачі фортепіанного відділу ДМШ № 1 стали лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, що відбулись навесні в дистанційному режимі.

Викладач школи Анастасія ШКЕТЬ отримала гран-прі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «В обіймах часу», що проходив у Києві.

Фортепіанний дует у складі Ганни СОКОЛОВОЇ та Тетяни КИРИЛЕНКО здобув одразу три перемоги у конкурсах різного рівня. Так, у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого юнацького та молодіжного мистецтва з міжнародною участю «Планета мрій», що проходив в Умані, дует став лауреатом І ступеня, у канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості, що проходив в Торонто (Канада) музиканти стали лауреатами ІІ премії, і у I Міжнародному конкурсі фортепіано «Piano-Art», що проходив у Братиславі (Словакія) дует став лауреатом ІІІ премії.

Ще одна перемога – за фортепіанним квартетом у складі Людмили МАЗІНОЇ, Світлани ДРЯГІНОЇ, Наталії ГУБІЧЕВОЇ та Вікторії ТИМЧЕНКО, яку вони здобули у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART».