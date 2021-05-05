У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо Четверо людей травмовані внаслідок ДТП на проспекті Михайла Лушпи.

Повідомлення про ДТП з травмованими, яка відбулася на проспекті Михайла Лушпи, патрульні отримали 15 травня, близько 17-ї години. Попередньо, інспектори з’ясували, що 27-річний водій автомобіля Skoda, не вибравши безпечної швидкості та не надавши переваги в русі, допустив зіткнення з автомобілем Lincoln. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 28-річний водій транспортного засобу Lincoln, а також три його пасажирки, у томі числі 2-річна дитина. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.