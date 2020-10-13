Под Сумами вор проломил стену магазина, чтобы украсть продукты Злоумышленник проник в помещение и похитил оттуда денежные средства, продукты питания и алкогольные напитки.

За помощью к полицейским обратилась продавщица магазина, расположенного в селе Стецьковка. Женщина сообщила, что, придя утром на работу, увидела, что кто-то проник в магазин и похитил имущество.

Немедленно выехав на указанное место, полицейские установили, злоумышленник проник внутрь магазина путем повреждения стены подсобного помещения и внутренней стены магазина и таким образом вынес изнутри продукты питания, алкогольные напитки и денежные средства в сумме почти 900 гривен. По предварительному подсчету сумма нанесенного злоумышленником ущерба составляет почти 5000 гривен.

Проведя ряд следственно-розыскных мероприятий правоохранителям уже в этот день удалось установить личность причастного к преступлению: им оказался 20-летний местный житель. Во время беседы полицейскими он признался в содеянном. Также правоохранителям стало известно, что именно этот человек совершил кражу металлических изделий с территории домовладения местного жителя.

Все похищенное злоумышленником правоохранители изъяли и вернули владельцам.

А в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.