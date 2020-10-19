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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

14-16 мая в г. Борисполь состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие 4 команды из Сум, Борисполя и Полтавы. По результатам соревнований воспитанницы СДЮШОР «Динамо» (Сборная команда Сумской обл.) заняли 2-е место, а в составе команды ОКЗ-СОДЮСШ г. Сумы заняли 3-е место. Победу в напряженной борьбе завоевала команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь.

Анастасия Шишина стала лучшим игроком в Сборной команде Сумской области, а Вероника Мовчан стала лучшим бомбардиром чемпионата.

Спорт Хоккей на траве
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