Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины 14-16 мая в г. Борисполь состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие 4 команды из Сум, Борисполя и Полтавы. По результатам соревнований воспитанницы СДЮШОР «Динамо» (Сборная команда Сумской обл.) заняли 2-е место, а в составе команды ОКЗ-СОДЮСШ г. Сумы заняли 3-е место. Победу в напряженной борьбе завоевала команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь. Анастасия Шишина стала лучшим игроком в Сборной команде Сумской области, а Вероника Мовчан стала лучшим бомбардиром чемпионата.