Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

В соревнованиях приняли участие 4 команды из Сум, Борисполя и Полтавы. По результатам соревнований воспитанницы СДЮШОР «Динамо» (Сборная команда Сумской обл.) заняли 2-е место, а в составе команды ОКЗ-СОДЮСШ г. Сумы заняли 3-е место. Победу в напряженной борьбе завоевала команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь.
Анастасия Шишина стала лучшим игроком в Сборной команде Сумской области, а Вероника Мовчан стала лучшим бомбардиром чемпионата.
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