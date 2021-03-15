В Сумах увеличилась заболеваемость ОРВИ Об этом сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 888 случаев заболевания ОРВИ, что на 6,4% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 34% - это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 53%. Госпитализированы на прошлой неделе 64 жителей города – 61% среди всех - дети. Это 7% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.