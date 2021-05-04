Мошенники обогатились на 280 тыс. грн за счет 89-летней сумчанки Аферисты обогатились на сумму около 280 000 гривен воспользовавшись известной мошеннической схеме «ваша дочь попала в ДТП».

На стационарный телефон пенсионерки позвонил якобы полицейский и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и на ее лечение необходимы деньги. После чего у дома бабушки появился неизвестный, которому она и передала деньги в сумме 2000 евро, 6300 долларов США, и 38 000 гривен.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.