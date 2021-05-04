Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители д. №№ 15, 23 на пр-ту М. Лушпы.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....