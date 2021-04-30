На Сумщине погибла пара студентов СумГУ

«Невозможно принять...
Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия...
Совсем юные... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Красивая и любящая пара...
Словами сложно выразить боль и печаль...
Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами.
Светлая память в наших сердцах», - говорится в сообщении.
Ушел из жизни известный в Сумах врач ультразвуковой диагностики Скопюк Александр Владимирович....
10 мая на 86-м году жизни умерла заслуженный педагог Раиса Ивановна Куриленко, которая воспитала не одно поколение учеников...
Печальную новость сообщил ректор Сумского национального аграрного университета Владимир Ладыка....
Преждевременно ушла из жизни профессор кафедры менеджмента СНАУ Любовь Михайлова....
Исполнительный комитет и депутатский корпус Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Могильного Ивана Макаровича по поводу...