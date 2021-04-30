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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине погибла пара студентов СумГУ

Об трагедии сообщается на странице Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ в Фейсбуке.

«Невозможно принять...

Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия...

Совсем юные... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Красивая и любящая пара...

Словами сложно выразить боль и печаль...

Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами.

Светлая память в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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