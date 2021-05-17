На Сумщине 75 558 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 17 мая в Сумской области 75 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 137 человек (Белопольский район - 18, Бурынский район - 1, Глухов - 3, Глуховский район - 1, Конотоп - 35, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 5, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 1, Ромны - 3, Сумы - 51, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1228 летальных случая, из них за минувшие сутки 2 (Глуховский район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 70 502 человек, из них за минувшие сутки - 164 (Белопольский район - 3, Глухов - 31 Глуховский район - 26, Конотоп - 8, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 18, Кролевецкий район - 2, Сумы - 70, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 1).