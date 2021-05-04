В Сумах уменьшилось число новых случаев заболевания COVID-19 За прошедшую неделю коронавирусной диагноз получили 374 сумчанина.

Это на 21,5% меньше, чем неделей раньше. Об этом сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, среди заболевших 15 детей и 16 медработников. Увеличилось количество летальных случаев – с 13 до 18 за неделю. 95% больных уже выздоровели. За прошлую неделю 1035 человек, из них 30 детей и 21 медработник. Всего заболело 1365 детей, 98% уже выздоровели, 31 ребенок лечится. Медработников заболело 1409, 98% выздоровели, 12 продолжают лечение.

На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 13% жителей города, это 34 130 человек. Среди них 965 это взрослое население. Зарегистрировано 467 летальных случаев, - 1,4% ото всех заболевших. На сегодня продолжают болеть 1259 человек.