Сумщина в ТОП-3 областей Украины по новым случаям коронавируса

На Сумщине умерло 2 пациента с коронавирусом, - всего 1228, выздоровело 164, - всего 70 502. Лечатся 3828.
В частности, в Украине заболели 104 ребенка и 47 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1260 человек; выписаны из больниц - 941 человек; летальных случаев - 109; выздоровели - 6869 человек; осуществлено тестирований за сутки - 17306 (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944.
За все время пандемии в Украине заболело - 2156000 человек; выздоровели - 1864593 человека; летальных исходов - 48 184; проведения ПЦР-тестов - 9851754.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 102 случая;
- Винницкая область - 37 случаев;
- Волынская область - 102 случая
- Днепропетровская область - 134 случая;
- Донецкая область - 190 случаев;
- Житомирская область - 93 случая;
- Закарпатская область - 10 случаев;
- Запорожская область - 98 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 случая;
- Киевская область - 97 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 104 случая;
- Николаевская область - 122 случая;
- Одесская область - 134 случая;
- Полтавская область - 62 случая;
- Ровенская область - 182 случая;
- Сумская область - 137 случаев;
- Тернопольская область - 59 случаев;
- Харьковская область - 89 случаев;
- Херсонская область - 114 случаев;
- Хмельницкая область - 12 случаев;
- Черкасская область - 113 случаев;
- Черновицкая область - 59 случаев;
- Черниговская область - 30 случаев.
По состоянию на 17 мая в Сумской области 75 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За прошедшую неделю коронавирусной диагноз получили 374 сумчанина....
Статистику предоставила сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 16 мая в Сумской области 75 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
За субботу в Сумской области подтверждено 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией....