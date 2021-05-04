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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина в ТОП-3 областей Украины по новым случаям коронавируса

2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 16 мая, 137 – в Сумской области (это третий результат).

На Сумщине умерло 2 пациента с коронавирусом, - всего 1228, выздоровело 164, - всего 70 502. Лечатся 3828.

В частности, в Украине заболели 104 ребенка и 47 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1260 человек; выписаны из больниц - 941 человек; летальных случаев - 109; выздоровели - 6869 человек; осуществлено тестирований за сутки - 17306 (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944.

За все время пандемии в Украине заболело - 2156000 человек; выздоровели - 1864593 человека; летальных исходов - 48 184; проведения ПЦР-тестов - 9851754.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 102 случая;

- Винницкая область - 37 случаев;

- Волынская область - 102 случая

- Днепропетровская область - 134 случая;

- Донецкая область - 190 случаев;

- Житомирская область - 93 случая;

- Закарпатская область - 10 случаев;

- Запорожская область - 98 случаев;

- Ивано-Франковская область - 42 случая;

- Киевская область - 97 случаев;

- Кировоградская область - 4 случая;

- Луганская область - 10 случаев;

- Львовская область - 104 случая;

- Николаевская область - 122 случая;

- Одесская область - 134 случая;

- Полтавская область - 62 случая;

- Ровенская область - 182 случая;

- Сумская область - 137 случаев;

- Тернопольская область - 59 случаев;

- Харьковская область - 89 случаев;

- Херсонская область - 114 случаев;

- Хмельницкая область - 12 случаев;

- Черкасская область - 113 случаев;

- Черновицкая область - 59 случаев;

- Черниговская область - 30 случаев.

Общество Коронавирус
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