Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 240 горожан, в том числе 17 детей.
В 5-й горбольнице 147 пациентов, в том числе 85 на кислородной поддержке, 8 на аппаратах ИВЛ.
В 4-й больнице – 21 человек, 18 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции легких.
В центральной городской больнице 21 человек, 4 из них в отделении интенсивной терапии.
В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 34 пациента, 3 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 17 пациентов, 3 в интенсивной терапии, 26 с другой инфекционной патологией.
В городских больницах свободных 180 коек для взрослых, 157 с кислородом, а также 72 для детей 63 c кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:
В областном центре инфекционных болезней – 41, 36 на кислородной поддержке, 5 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов - 52, 36 получают кислород свободным потоком, 5 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
В областной больнице - 46, 4 в интенсивной терапии на ИВЛ.
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