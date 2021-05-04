За воскресенье на Сумщине привили 190 человек второй дозовой вакцины от COVID-19

Было вакцинировано 190 человек, в том числе 174 вакциной Pfizer-BioNTech, 16 – Sinovac Biotech. Всего вакцинировано второй дозой 646 человек: 540 - Pfizer-BioNTech, 106 – Sinovac Biotech.
Первой дозой вакцинировано 29 139 человек: AstraZeneca – 24 776, 2346 - Pfizer-BioNTech, 2017 – Sinovac Biotech.
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