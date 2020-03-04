Сумские теннисисты взяли «серебро» Суперлиги На выходных команда МСК «Теннисная академия» принимала двух соперников по финальной части клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

В субботу сумчане проиграли столичному «Поколению» 1:2, а затем выиграли у харьковского «Житлобуда-2» 3:1.

Таким образом после 8 игр в финальной части у сумчан 53 очка и второе место, и они оторвались на 5 от преследователей, которые за два тура не смогут их догнать.

Сегодня сумчане встретятся с досрочным чемпионом – киевской «Фортуной», у которой 62 очка (ни одного поражения в 31 матче).