Сумчане с медалями тура чемпионата Украины по пляжному волейболу

В турнире приняли участие по 24 мужские и женские пары. Лучше всех среди сумчан выступили Марина Гладун и Светлана Бабурина, ставшие первыми, обыграв в финале сумчанку Анну Затылкина с киевлянкой Юлией Черненко. У мужчин второе место завоевали сумчанин Никита Ангелов и местный пляжник Григорий Штурхаль. Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко стали седьмыми.
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