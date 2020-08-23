Сумчане с медалями тура чемпионата Украины по пляжному волейболу 14-16 мая в Черноморске проходил тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие по 24 мужские и женские пары. Лучше всех среди сумчан выступили Марина Гладун и Светлана Бабурина, ставшие первыми, обыграв в финале сумчанку Анну Затылкина с киевлянкой Юлией Черненко. У мужчин второе место завоевали сумчанин Никита Ангелов и местный пляжник Григорий Штурхаль. Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко стали седьмыми.