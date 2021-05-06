ФК «Тростянец» обыграл «Каховку»

В группе 3 ФК «Тростянец» принимал СК «Каховка». Хозяева обыграли гостей 2:0 благодаря голам Артема Ильченко и Валерия Гайвана (с пенальти).
После 20 туров у «Тростянца» 26 очков и 8-е место в турнирной таблице. В этой де группе ФК «Сумы» на 3-м месте с 45 очками в 19 играх.
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