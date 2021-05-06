Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:59182

ФК «Тростянец» обыграл «Каховку»

16 мая завершился 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 3 ФК «Тростянец» принимал СК «Каховка». Хозяева обыграли гостей 2:0 благодаря голам Артема Ильченко и Валерия Гайвана (с пенальти).

После 20 туров у «Тростянца» 26 очков и 8-е место в турнирной таблице. В этой де группе ФК «Сумы» на 3-м месте с 45 очками в 19 играх.

Спорт ФК Тростянец Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Липоводолинский «Альянс» обыграл «Оболонь»
Вчера 21:20

Липоводолинский «Альянс» обыграл «Оболонь»

Сегодня, 16 мая, в Сумах прошел матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)
Вчера 08:47

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)

Сегодня, 16 мая, в Сумах пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины
15.05.2021 20:19

Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины

Сегодня, 15 мая, стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди любителей....

Липоводолинский «Альянс» подобрался к ТОП-5 Первой лиги
13.05.2021 09:03

Липоводолинский «Альянс» подобрался к ТОП-5 Первой лиги

12 мая в Сумах прошла перенесенная игра 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет в Сумах «Полесье»: со зрителями (трансляция)
12.05.2021 09:47

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет в Сумах «Полесье»: со зрителями (трансляция)

Сегодня, 12 мая, в Сумах пройдет матч перенесенного 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

Новости

На Сумщине 75 558 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:01
В Сумах 2 тысячи человек массово нарушали карантинные ограничения
Сегодня 14:29
На Сумщині за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським двоє громадян постануть перед судом
Сегодня 14:27
ФК «Тростянец» обыграл «Каховку»
Сегодня 13:59
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:12
На Сумщине перекроют движение автотранспорта через мост
Сегодня 12:51
У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо
Сегодня 12:23
Под Сумами вор проломил стену магазина, чтобы украсть продукты
Сегодня 12:08
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 11:53
Пара сумских студентов погибла в Турции
Сегодня 11:41
В Сумах разыграли Кубок ректора СумГУ среди школьников-шахматистов
Сегодня 11:03
В Сумах игра в войнушку привела к травмированию девочки
Сегодня 10:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
Сегодня 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
Сегодня 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.