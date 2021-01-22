На Сумщину движется циклон

Ожидается теплая, неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами грозы.
17 мая на Сумщине переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.
18 - 19 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +18 .. + 23 °С.
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