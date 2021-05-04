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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Липоводолинский «Альянс» обыграл «Оболонь»

Сегодня, 16 мая, в Сумах прошел матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» принимал столичную «Оболонь». На матч пришло более 2 тысяч зрителей, которые увидели атакующую игру хозяев, которая, правда, воплотилась всего в один гол. На 16-й минуте отличился Руслан Писный. Этого хватило для общей победы 1:0, кстати, третьей подряд у «Альянса». При этом липводолинцы не проигрывают уже 9 матчей к ряду (4 победы и 5 ничьих).

После этого тура у «Альянса» 43 очка в 26 играх и по-прежнему 7-е место в турнирной таблице. Столько же у МФК «Николаев» и луцкой «Волыни».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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