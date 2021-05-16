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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині вогнеборці ліквідували пожежу на території елеватора (ВІДЕО)

15 травня об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на території елеватора на вул. Індустріальній у м. Глухів.

На гасіння направили черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибутті на місце виклику було встановлено, що горіння відбувається в середині вертикальної зовнішньої технологічної установки основної транспортувальної вежі конструкції елеватора – норія зернова. Була організована безперебійна подача води на гасіння від пожежної водойми елеватора, яка знаходилася в 35 м від осередку пожежі. 
Безпосередньо потрапити до осередку пожежі – гумової транспортерної стрічки з пластиковими ковшами, було неможливо, оскільки вона знаходилася у металевому корпусі. Тому здійснювалася проливка її водою через спеціальні технологічні отвори та з верхньої точки вежі на висоті 35 м. Також проводилося гасіння і в підземній шахті на глибині 3 м, де знаходилися електродвигуни даної технологічної установки. Внаслідок пожежі відбулося перегорання гумової транспортерної стрічки та її падіння вниз по шахті корпусу норії. Через спеціальний отвір її довелося витягати на зовні для проливки водою.
Об 11:55 пожежу було локалізовано. А о 13:31, використавши більше 44 т води, загоряння остаточно ліквідували.  
Всього на гасіння залучалося 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 5 працівників та пристосована для гасіння техніка добровільної пожежної команди даного об’єкту. 
За попередніми даними, охоронець підприємства в камеру відеоспостереження побачив дим, що виходив з технологічної установки – норія зернова. Підійшовши до об’єкту, чоловік пересвідчився, що з отворів та труби норії йде дим і викликав рятувальників. 
Припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт, які проводилися у переддень пожежі.
 
Общество
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