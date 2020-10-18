Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:3419

Сумские скороходы взяли «бронзу» на чемпионате Европы

Сегодня, 16 мая, в чешских Подебрадах проходил командный чемпионат Европы по спортивной ходьбе.

В ходьбе на 50 км с3умчане Игорь Главан и Антон Радько помогли сборной Украине завоевать бронзовую медаль. Игорь был на финише 17-м (3:58:12), Антон – 23-м. Их партнеры по команде Иван Банзерук – 11-й (3:53:51) и Валерий Литанюк – 13-м (3:55:48). По сумме первых трех мест наша команда оказалась третьей с суммой 41. Чемпионами стали итальянцы – 23 (3+5+15), вторыми – немцы 24 (6+8+10).

Спорт Антон Радько Игорь Главан Легкая атлетика Спортивная ходьба
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские легкоатлеты стали вторыми на всеукраинской гимназиаде
13.05.2021 13:33

Сумские легкоатлеты стали вторыми на всеукраинской гимназиаде

11-12 мая в Ивано-Франковске проходила Всеукраинская гимназиада по легкой атлетике....

Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
08.05.2021 18:33

Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле

Началось голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетка апреля в Украине....

Сумчане наметали на медали
27.04.2021 10:09

Сумчане наметали на медали

В Каменце-Подольском прошел 2-й этап Кубка Украины - Всеукраинские соревнования по легкоатлетическим метаниям в честь олимпийских чемпионов Фаины Мельник и...

На Чешке провели кросс-гандикап
14.11.2020 14:41

На Чешке провели кросс-гандикап

Сегодня, 14 ноября, в Сумах вокруг озера Чеха прошли традиционный соревнования по кросс-гандикапу....

Сумские ходоки стали лучшими в Украине
18.10.2020 18:18

Сумские ходоки стали лучшими в Украине

Сегодня, 18 октября, в Ивано-Франковске прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе....

Новости

На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:29
Сумские скороходы взяли «бронзу» на чемпионате Европы
Сегодня 14:34
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)
Сегодня 14:20
Сумские гандболистки завершили сезон четвертыми в высшей лиге
Сегодня 14:13
В Сумах ушел из жизни известный врач
Сегодня 13:49
Сумчанка стала пятой на чемпионате Европы по бодибилдингу
Сегодня 11:38
Житель Сумщины передал в музей найденный в земле скифский меч
Сегодня 09:16
Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)
Сегодня 08:47
Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19
Сегодня 08:25
Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины
Вчера 23:01
Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины
Вчера 21:52
Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины
Вчера 20:19
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.