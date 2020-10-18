Сумские скороходы взяли «бронзу» на чемпионате Европы

В ходьбе на 50 км с3умчане Игорь Главан и Антон Радько помогли сборной Украине завоевать бронзовую медаль. Игорь был на финише 17-м (3:58:12), Антон – 23-м. Их партнеры по команде Иван Банзерук – 11-й (3:53:51) и Валерий Литанюк – 13-м (3:55:48). По сумме первых трех мест наша команда оказалась третьей с суммой 41. Чемпионами стали итальянцы – 23 (3+5+15), вторыми – немцы 24 (6+8+10).
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